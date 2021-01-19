جامعة بنها: تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد.. صور

قام الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بزيارة فريق المحاكاة لكلية التمريض بعد أن تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمي.

والتقى " الجيزاوى " بأعضاء الفريق بحضور الدكتورة هويدا صادق عميدة الكلية والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.





وأكد " الجيزاوى" ان جامعة بنها حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، مشيرا الى أن هدفنا جميعا هو المصلحة العامة للجامعة

من جانبها قالت الدكتورة هويدا صادق انه تم خلال الزيارة مناقشة وضع اللمسات الخاصة بالاستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، مشيرة الى انه تم مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الخاصة بالهيئة.





واكدت هويدا أن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.





يذكر ان فريق زيارة المحاكاة ضم كل من الدكتورة شادية عبد القادر حسن أستاذ تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة القاهرة وعميدة الكلية الأسبق ، والدكتورة وفاء السيد عبد الجليل أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتورة ثريا رمضان عبد الفتاح أستاذ تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق.





يذكر ان كلية التمريض جامعة بنها قد حصلت علي الاعتماد الأكاديمي عام 2014 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقوم الان بتجديد الاعتماد الاكاديمي.