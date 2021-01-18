استخراج بذرة يوسفى ابتلعها رضيع لمدة أسبوعين ببنها.. صور

نجح فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى فى إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنة و7 أشهر ابتلع بذرة يوسفى استقرت فى الشعب الهوائية منذ حوالى أسبوعين.

وقال الدكتور محمد الجزار مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر أن المستشفى قد استقبلت طفل يبلغ عمره سنة و٧ أشهر وتم إجراء الأشعات اللازمة، والتى كان مشكوك في كونها كورونا وخصوصا عندما بدأت تصيب الأطفال.كما أن أهل الطفل ليس قصة مرضية واضحة "أنه شرق أو كان بيأكل أو بيلعب بحاجة وحطها في بقه ولا لأه ، كما أن نسبة الأكسجين للطفل منخفضة.وعلى الفور قام الفريق الطبى بعمل منظار شعب هوائية طارئ استكشافى، وتم اكتشاف وجود بذرة يوسفى مستقرة بالشعب الهوائية منذ أكتر من أسبوعين، والتى كانت تتسبب فى حالة شرق للطفل إلى جانب منعه من يأكل أو التنفس.فيما ناشدت المستشفى أولياء الأمور بالحفاظ على أطفالهم فى هذا السن وهذا التوقيت الحرج وعدم السماح للطفل بتناول أى شئ إلا بإشراف الأسرة وابعاد الألعاب التى يسهل بلع أى أجزاء منها من متناول الأطفال حفاظا على حياتهم.وضم الفريق من قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الدكتور محمود عبد العظيم، والدكتورة هبة أبو الخير، والتمريض إسلام محمد، وأحمد سمير، وابتهال فكرى وإيمان أحمد.من ناحية اخرى أطلقت كلية طب بنها مبادرة إحنا معاك لمساعدة مرضي فيروس كورونا في مختلف التخصصات والعلاج عن بعد للحالات المرضية، لتقليل خطر التعرض للعدوى وضمان تقديم الخدمة لهم.وأوضحت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والبيئة أن المبادرة تتضمن عدة محاور منها الإعلان عن أرقام الأطباء في مختلف التخصصات للرد على استفسارات مرضى كورونا، وإنشاء جروب استشارات طبية من جميع التخصصات للرد على استفسارات المرضى وتقديم المساعدة لهم.كما يضم الجروب فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية علي الرقم 01065476341 بالإضافة إلى التواصل مع متبرعين بأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي على الرقم 01023239224 وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة يتم إرسال شركة الرش للتعقيم من خلال الإبلاغ على الرقم 01221115115.وأضافت أنه جرى اليوم عقد اللقاء الثاني للرابطة المجتمعية لشؤن البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، بحضور كافة فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الاعلام والطلاب، برعاية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ببنها، عبر تقنية الزوم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت نيرمين عدلي أن رفع مستوى الخدمات الصحية بالقليوبية، سيكون هدف الرابطة الأساسي كبداية للإصلاح وإعطاء الملف الصحي أولوية ليس فقط في الاهتمام بالمستشفى ولكنها تمتد إلى كل الخدمات الطبية.