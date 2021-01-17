مركز السموم في بنها يستقبل 197 حالة من بينها 13 تعاطي مخدرات

أعلن مركز السموم بكلية الطب جامعة بنها عن تمكن أقسام المركز المختلفة من علاج 197 حالة تسمم خلال ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 حالة إدمان مخدرات.
من ناحية اخرى أطلقت كلية طب بنها مبادرة إحنا معاك لمساعدة مرضي فيروس كورونا في مختلف التخصصات والعلاج عن بعد للحالات المرضية، لتقليل خطر التعرض للعدوى وضمان تقديم الخدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والبيئة أن المبادرة تتضمن عدة محاور منها الإعلان عن أرقام الأطباء في مختلف التخصصات للرد على استفسارات مرضى كورونا، وإنشاء جروب استشارات طبية من جميع التخصصات للرد على استفسارات المرضى وتقديم المساعدة لهم.
كما يضم الجروب فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية علي الرقم 01065476341 بالإضافة إلى التواصل مع متبرعين بأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي على الرقم 01023239224 وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة يتم إرسال شركة الرش للتعقيم من خلال الإبلاغ على الرقم 01221115115.
وأضافت أنه جرى اليوم عقد اللقاء الثاني للرابطة المجتمعية لشؤن البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، بحضور كافة فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الاعلام والطلاب، برعاية الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ببنها، عبر تقنية الزوم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت نيرمين عدلي أن رفع مستوى الخدمات الصحية بالقليوبية، سيكون هدف الرابطة الأساسي كبداية للإصلاح وإعطاء الملف الصحي أولوية ليس فقط في الاهتمام بالمستشفى ولكنها تمتد إلى كل الخدمات الطبية.
وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خدمة فرعية اسمها استشر طبيبك في حالات الإصابة والاشتباه بكورنا المستجد، حيث خصصت الأرقام التالية للتخصصات المختلفة للاستشارات عن بعد على واتساب كالتالي: الأمراض الصدرية 01223637488- 01129428760 والأمراض الباطنة 01091404600- 01155048651 والعناية المركزة 01005204130- 01118734643 والقلب والأوعية الدموية 01014977666- 012233156682 وأنف وأذن وحنجرة 01129276210-01224225161 والأطفال 01223265701-01222180160 والرمد 01227859695- 01005007489 والكبد والجهاز الهضمي 01091950280- 01220115116 والأشعة 01024443844-01021163103 والتحاليل 01223258861- 01096010615 ومكافحة العدوى 01018446877- 01094158933