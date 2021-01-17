مركز السموم في بنها يستقبل 197 حالة من بينها 13 تعاطي مخدرات



وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن خدمة فرعية اسمها استشر طبيبك في حالات الإصابة والاشتباه بكورنا المستجد، حيث خصصت الأرقام التالية للتخصصات المختلفة للاستشارات عن بعد على واتساب كالتالي: الأمراض الصدرية 01223637488- 01129428760 والأمراض الباطنة 01091404600- 01155048651 والعناية المركزة 01005204130- 01118734643 والقلب والأوعية الدموية 01014977666- 012233156682 وأنف وأذن وحنجرة 01129276210-01224225161 والأطفال 01223265701-01222180160 والرمد 01227859695- 01005007489 والكبد والجهاز الهضمي 01091950280- 01220115116 والأشعة 01024443844-01021163103 والتحاليل 01223258861- 01096010615 ومكافحة العدوى 01018446877- 01094158933



وأوضحت نيرمين عدلي أن رفع مستوى الخدمات الصحية بالقليوبية، سيكون هدف الرابطة الأساسي كبداية للإصلاح وإعطاء الملف الصحي أولوية ليس فقط في الاهتمام بالمستشفى ولكنها تمتد إلى كل الخدمات الطبية.