رغم كورونا .. جولة مفاجئة تكشف عن مجموعات تقوية في الفترة المسائية بالخصوص.. صور

قامت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بجولة تفقدية مفاجئة لإدارة الخصوص التعليمية وذلك برفقة لجنة علي مستوى من المديرية.

وبدأت اللجنة جولتها التفقدية بالمرور علي بعض مدارس إدارة الخصوص التعليمية ومنها مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين سابقا، وتم رصد فصول بها مجموعات تقوية في الفترة المسائية.





كما تم ايضا المرور علي مدرسة الخصوص الثانوية بنات وتم المرور أيضا علي مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية ويوجد بها مجموعة من الرواكد الخشبية والحديدية.





من جانبه أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن الزيارات المفاجئة للمدارس مستمرة للتوجيه والإصلاح وليس لكشف السلبيات فقط فهدفنا واحد جميعا ونحن نتكاتف معا للوصول بتعليم القليوبية إلي أعلي مستوي كي ينعكس ذلك بالآثر الإيجابي علي المنظومة التعليمية.