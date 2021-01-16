تعافى 22 مصابا بكورونا وخروجهم من مستشفيات القليوبية

أكدت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة القليوبية تعافى 22 حالة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجهم بعد تمام الشفاء من الإصابة وسلبية المسحة التى تم سحبها منهم بـ4 مستشفيات مخصصة لاستقبال مصابى بكورونا مع التوصية بفترة نقاهة بالمنزل حتى تمام التأكد من التعافى من الإصابة.

وكشفت المصادر تسجيل مستشفى بنها التعليمى خروج 4 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس موضحة أن هناك 48 حالة تم حجزها بالقسم الداخلى بالمستشفى بالإضافة إلى حجز 16 حالة أخرى بالرعاية المركزة بالمستشفى.

وسجلت مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة خروج 8 حالات اليوم، كما أنه يوجد 71 حالة بالقسم الداخلى بالمستشفى و10 حالات بالرعاية المركزة مع انخفاض ملحوظ فى أعداد التوافد من مصابى كورونا على المستشفى.

كما سجلت مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها خروج 7 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا، كما أنه يوجد 60 حالة بالقسم الداخلى وحجز 13 حالة بالرعاية المركزة ، كما أن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة هى الأخرى سجلت 3 حالات خروج بعد تعافيهم من الإصابة، مع استمرار حجز 23 حالة ما بين إصابة واشتباه بالقسم الداخلى بالمستشفى.

وحذرت الدكتورة سمية علون رئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة بنها من خطورة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خاصة فى مرحلته الثانية خاصة بعد تحور الفيروس عن الموجة الأولى واختلاف أعراضه.

وقالت علون فى تصريح خاص لـ صدى البلد إن الطفل يصاب بكورونا مثل أي شخص ولكن أعراضه تكون مختلفة عن الكبار،حيث يصاب الطفل بنزلات معوية وسخونية شديدة وكحة والم فى الصدر وكل هذه الاعرض اشتباه للاصابة بفيروس كورونا ولكن بعض الأسر لم تنتبه لهذه الاصابات.

وأضافت أن الطفل مصدر خطر للعدوى ونقل الفيروس من الكبار بسبب خروجه المتكرر فى الشوارع واختلاطه مع الغير دون اخذ اى احتياطات فضلا عن اصابته بالأعراض دون الاهتمام بانها إصابات كورونا. وطالبت الدكتورة سمية بالاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الخضار والفاكهة وايضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط المتكرر وتقليل خروج الاطفال فى الشوارع قدر الإمكان.