في عيد ميلادها.. حزن نبيلة عبيد ثلاثة أيام.. وحقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف ووصيتها للعائلة





عاشت نبيلة عبيد فى الزمن القريب بعض المواقف الصعبة التى مرت بها ولعل من ابرزها رحيل رفيق دربها المؤلف وحيد حامد والذى شكل بالنسبة لها احد المؤلفين الذين ساهم فى اعتلائها القمة فى السينما وعند رحيله ظلت نبيلة حزينة عليه لمدة ثلاث ايام.





كما تعرضت نبيلة الى موقف محرج اخر بعد ان عرض البعض على السوشيال ميديا فيديو يدعى تواجدها فى جنازة صفوت الشريف وهو الامر الذى عرضها الى هجوم حاد وهو الامر الذى حرصت على نفيه تماما مؤكدة التزامها فى المنزل وعدم حضورها اى مناسبات سواء كانت حوينة او سعيدة.





اما الموقف الثالث الذى تعرضت لها نبيلة عبيد فكرة تقديم حياتها الفنية فى عمل فنى وهو الامر الذى رفضته تمام مؤكدة أن السبب الرئيسى فى هذا الامر هو فشل التجارب السابقة، فأعمال السير الذاتية لم تعجبني ولم تكن ناجحة، وبصراحة تركت وصية لعائلتي بعدم تقديم أي عمل فني عني بعد وفاتي.

تحتفل اليوم الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 والتى قدمت عدد من الاعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.