برلماني يحصل على موافقة وزير الشباب والرياضة لدعم 4 مراكز شباب بـ "منيا القمح"

أكد النائب "أحمد عبدالجواد"، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية، أن الدكتور أشرب صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على دعم 4 مراكز شباب تقع بنطاق مركز منيا القمح بناء على الطلبات المقدمة لسد الاحتياجات الضرورية لخدمة قطاع الرياضة بعدد من القرى.

وأضاف "عبدالجواد"، أنه استقبل عدد من الطلبات لدعم مراكز شباب قري "بندف، و العزيزية، وكفر الغنيمي، والجديدة" من قبل مجموعة من الشباب ومسئولي الرياضة، وبالعرض علي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تمت الموافقات بصرف أدوات رياضية عبارة عن "بساط كاراتيه، وصالة جيم، ومستلزمات واثاث مكتبي".





اقرأ أيضا:

تروسيكل ومساعدة مالية تعين «فتاة الظواهرية» على مواجهة أعباء الحياة





وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدعم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة، لدعم مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والنهوض بقطاع الرياضة ورعاية الشباب بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "عبد الجواد" ان ملف الشباب ضمن أولويات حزب مستقبل وطن، وخاصة دعم الأنشطة الرياضية، والدورات التثقيفية، وأثقال المهارات بتبني العناصر المتميزة في شتي النواحي المجتمعية التي تحمل أهمية ورغبة لدى الشباب والفتيات.

وعلى جانب آخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى منيا القمح المركزي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بالنوبتجيات المحددة لهم، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى وللمترددين على المستشفى، وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولتة بتفقد أقسام المستشفى للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.

شدد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بضرورة متابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.