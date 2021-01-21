وزير الرياضة: البرامج الترويحية للمواطنين بلغت 66 برنامجا وعدد المستفيدين 18 مليونا

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إجمالي برامج بناء قدرات الإنسان 1199 برنامج، وبلغ عدد المستفيدين منها 46 مليون على مستوى محافظات مصر.





وعبر صبحي خلال الجلسة العامة للبرلمان، عن سعادته عن تمثيل الكوادر الشبابية والرياضية بمجلس النواب، وتعكس اختماما غير مسبوقا يوليه المجتمع للشباب ثقة في قدراتهم في العمل والإنجاز.

وأكد أن مجلس النواب يبعث الأمل في اكتمال منظومة العمل بالتكامل مع السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار الوزير، إلى أن من بين هذه البرامج (دراجتك صحتك - صحة أولادنا- قطار الشباب - مهرجان إبداع - أطفال العالم - الرياضة من أجل التنمية.. وغيرها).





وأكد أن البرامج الترويحية للمواطنين بلغت 66 برنامج، وبلغ عدد المستفيدين 18 مليون مستفيد في الفترة من 2018 حتى 2020.





وفيما يتعلق بالوعي الثقافي، وصل عدد البرامج 411 برنامج، ووصل عدد المستفيدين ما يقرب من 3 ملايين، بينما بلغ عدد برامج تشجيع العمل الجماعي 78 برنامجا.



