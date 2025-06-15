خبير اقتصادي: الكهرباء تحتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز لتشغيل المحطات

أكد محمد فؤاد، الخبير قتصادي، أن انتاج مصر من الغاز المتوفر وصل إلى4.5 مليار قدم مكعب، وطبقا لتصريحات مجلس الوزراء، أنه سيكون هناك زيادة في امداد الغاز حتى يصل غلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب.

وقال محمد فؤاد، خلال تصريحات لبرنامج الحكاية، عبر فضائية أم بي سي مصر، أن الكهرباء تحتاج 3.2 مليار قدم مكعب من الغاز لتشغيل المحطات، مؤكدا ان الكهرباء تستخدم 40 ألف طن من المازوت في اليوم الواحد، ومن 4 الاف إلى 5 الاف طن من السولار لتوليد الكهرباء.

وتابع الخبير الإقتصادي، ان وزارة الكهرباء المصرية تقوم بدور محترم، حتى تستطيع التعامل مع النسيج المختلف من الطاقة بمرونة شديدة، تفاديا لحدوث المشاكل.