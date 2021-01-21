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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بتفعيل دور مراكز الشباب في مواجهة الإرهاب

الخميس 21/يناير/2021 - 01:11 م
وزير الرياضة داخل
وزير الرياضة داخل مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
أكد طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عدم فعالية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب، لا سيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريًا فقط، بل فكريا أيضًا، قائلًا: أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ودفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقتهم وإمكانياتهم المختلفة. 

جاء ذلك الخولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيانا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وأضاف الخولي: كنت أيضا في انتظار الاطلاع على الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفساد داخل الوزارة، فضلا عن المنظومة الرقابية الرادعة، ولا أدري هل منظومة الاقتراحات والشكاوي مفعلة أم لا وإن وجدت ماذا حققت.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، "لا نزال ننتظر عرض من الوزير بشأن مواجهة غول الفساد الذي تواجد لعقود ماضية وذلك من خلال منظومة صارمة". 
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