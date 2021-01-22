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عالم أزهري: الارتباط بالجانب المادي يسبب القلق والاضطراب

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:04 ص
عبد الغني هندي، عضو
عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
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إسراء صبري
قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إنه من الضرورة الوضوء والطهارة قبل قراءة القرآن، مشيرا إلى أنه من السنة أن يكون الإنسان طاهر دائما وعلى استعداد لمقابلة الله في أي وقت.

وتابع "هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" القرآن الكريم يعالج الأمور الدنيوية كافة، مشددا على ضرورة  التجرد من الأمور المادية خلال قراءة القرآن الكريم.

وأوضح أن العصر الحديث ربط كل الأمور المعنوية والروحية بأمور مادية، منوها إلى أن هذه الفكرة مستحدثة من الغرب وغير مذكورة في القرآن.

واسترسل: في حالة الوقوع في ضائقة مادية يجب على المرء المؤمن أن يعلم أن الرازق هو الله وأن الله سيرزقني مادمت اسعى، معقبا: على المرء المؤمن الأخذ بالأسباب والسعي فقط.

وأضاف، أن المرء المؤمن يضع في عقله دائما وابدا أن الله يراه، مشيرا إلى أن الارتباط بالجانب المادي يسبب القلق والاضطراب وعدم الراحة.
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