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محافظات

تحرير 323 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بالمنوفية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:52 م
صدى البلد
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مروة فاضل
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه خلال يومين تم تحرير 323 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق 155 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين ، مشيرا إلى أنه تم غلق 34 محل تجاري و 5 ورش و 12 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 40 سرادق فرح وعزاء وفض 64 سوق بنطاق المحافظة.
حيث أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشآت الخدمية بالمصالح الحكومية ، مع الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الدورية والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، مناشدًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وارتداء الكمامات الطبية وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية  بهدف المحافظة على صحة و سلامة وأمن المواطنين.
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