تحرير 323 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه خلال يومين تم تحرير 323 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية ، وغلق 155 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين ، مشيرا إلى أنه تم غلق 34 محل تجاري و 5 ورش و 12 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 40 سرادق فرح وعزاء وفض 64 سوق بنطاق المحافظة.

حيث أكد محافظ المنوفية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم ورش كافة المنشآت الخدمية بالمصالح الحكومية ، مع الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة ، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.