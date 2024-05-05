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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء .. شاهد إطلالة منة عرفة في الاحتفال بعيد ميلادها

منة عرفة
منة عرفة

نشرت الفنانة منة عرفة، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة. 

وأطلت منة عرفة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون اللبني ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

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ومن الناحية الجمالية اعتمدت منة عرفة، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منة عرفة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منة عرفة 

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