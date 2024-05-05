هنية: حريصون على التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويضمن صفقة تبادل للمحتجزين

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الحركة حريصة على التوصل لاتفاق شامل ينهي الحرب ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للمحتجزين.

وأضاف هنية في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحركة جادة ولديها إيجابية حيال الجولة الجارية من المفاوضات، مؤكدًا أن حماس أجرت سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء وفصائل المقاومة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة.

وأشار “لا معنى لأي اتفاق ما لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه”، مؤكدًا حرص حماس على التوصل إلى اتفاق شامل مترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

ولفت إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب جهود الوسطاء.