انفصل رأسها عن جسدها.. مصـ ـرع سيدة إثر سقوطها من الطابق 15 بالإسكندرية

لقيت سيدة مصـ ـرعها إثر سقوطها من ارتفاع، اليوم السبت، بمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزه أول شرق الإسكندرية.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه أول يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها ووجود جثمانها أمام نادي التعاون متفرع من هدي الإسلام سيدي بشر قبلي نطاق دائرة القسم.

وكشفت المعاينة الأولية عن اخـ ـتلال توازن السيدة وسقوطها من الطابق الـ15 وارتطامها بحاجز حديدي ما تسبب في فصـ ـل الرأس عن الجسد ما أسفر عن مصــ..ــرعها متأثرة بإصـ ـاباتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.