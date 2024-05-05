الزراعة: فحص 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم الحالي

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البنى في البطاطس إن معامل المشروع تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال حيث يقوم الباحثون والفنييون بالمشروع بفحص العينات وسرعة استخراج النتائج لتسهيل إجراءات التصدير .

أضافت بلابل أن المهندسون يتواجدون في المناطق ومزارع البطاطس الخالية من العفن البني للقيام بمهام عملهم على أرض الواقع.

أوضحت بلابل أنه يتم فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي يتم فحصها بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.

وأشارت إلى أن معامل المشروع فحصت حتى الآن 850 ألف طن بطاطس للتصدير خلال الموسم التصديرى 2023-2024.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار العمل في قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمصدرين خلال إجازة عيد شم النسيم وعيد العمال.