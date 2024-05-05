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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجسيد حقيقي للوحدة والإخاء|رئيس حي الدقي يزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد القيامة

رئيس حي الدقي
رئيس حي الدقي

قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، بزيارة مقر كنيسة العذراء مريم بالدقي، لتهنئة الإخوة الأقباط وتقديم باقات الورود بمناسبة عيد القيامه المجيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وذلك بحضور محسن عبد الرحمن نائب رئيس حي الدقي، وملك جمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحي.
وأكد رئيس حي الدقي، خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أعرب رئيس حي الدقي، عن سعادته  لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد .

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