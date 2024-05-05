وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع حكومة الاحتلال: اجتياح رفح قريب جدا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية في رفح ستحدث "قريبا جدا".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد أشار جالانت إلى أنه "كان يتعامل مع الأمر بشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك اليوم".

وردت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك: "لقد قلت إن المفاوضات تجري تحت النار، لكن هذا لا يحدث".

ورد جالانت: "هناك فترات من القتال أكثر كثافة وأقل حدة ردا على ذلك".

من جانبه، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير: ربما كان هذا صحيحا قبل شهرين، أنت ورئيس الأركان لا تتركان الجيش الإسرائيلي يقاتل".