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حوادث

عامل يتهم جاره بمحاولة احراق منزله باحدى قرى الدقهلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:45 م
عامل يتهم جاره بمحاولة
عامل يتهم جاره بمحاولة احراق منزله
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همت الحسينى
اتهم عامل جاره بمحاولة إحراق منزله بسبب خلافات الجيرة بينهما بقرية "غزالة" مركز السنبلاوين ، بمحافظة الدقهلية.

كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية " غزالة " دائرة مركز السنبلاوين .

وانتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين إخماده بمعرفة الأهالي وتبين وجود أثار حريق بباب نافذة خشبية بمدخل جراج منزل مكون من ثلاثة طوابق ملك " نبيل عطية السعيد عوض الله" 46 عاما ،عامل،ومقيم بذات القرية ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات و بسؤال مالك لمنزل إتهم "صابر م. ص. م " ۳۱ عاما ، عامل ، ومقيم بذات القرية ، بالتسبب في الحريق لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته ، أنكر ما نسب إليه ، وعلل إدعاء الشاكي لذات الخلافات بينهما تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم  ١٢٧٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز  شرطة السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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