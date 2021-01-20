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محافظات

أب يجرد رضيعته من ملابسها فى البرد.. والأم: دائم تعاطى المخدرات والتهجم علينا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
قالت آمال بسيوني محمد، والدة الطفلة الرضيعة التى قام والدها بخلع ملابسها في الشارع، انتقاما منها، إن هناك خلافات زوجية بينهما منذ فترة وإنه دائم التعدى عليها، حيث تركت منزل الزوجية بعد أسبوع فقط من الزواج بسبب عدم قدرتها على العيش معه لأنه يتعاطى المواد المخدرة، ودائم التعدي عليها بالضرب المبرح هي وأسرتها، حيث قام يوم الواقعة بالهجوم على منزل أسرتها والتعدى عليهم.


وأضافت أن زوجها رفض تسجيل ابنتهما منذ ولادتها، حيث بلغ عمرها الآن عاما وأشهر، مدعيا أنها ليست ابنته، وتم تحرير محضر ضده من قبل بالسب والقذف، إلا أنه لم يتركها فى حالها هي أو أسرتها أو طفلتها.


وأشارت إلى أنه يوم الواقعة تعدى عليهم جميعا وأخذ الطفلة منها وقام بخلع ملابسها فى الشارع، فقامت بتصويره مستغيثة بالجيران، مطالبة وزارة الداخلية بحمايتهم منه وتسجيل الطفلة، حيث لا توجد لها شهادة ميلاد حتى الآن.


وقرر أب أن يتخلى عن كل مشاعر الأبوة أمام الجميع في قرية أبنوب التابعة لمدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، بعد قيامه بخلع ملابس ابنته الرضيعة التي لا يتخطى سنها العام، في الصقيع، للانتقام من زوجته أمام مكان مسكنهما في الدقهلية.
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