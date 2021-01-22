مطرانية المنيا: إلغاء قداسات الجمعة والأحد حتى 30 يناير لمواجهة كورونا

قررت الكنائس التابعة لمطرانية المنيا وابوقرقاص للأقباط الارثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، بدءا من اليوم الجمعة إلغاء صلوات قداسات الجمعة والأحد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا".





وقررت المطرانية إلغاء القداسات والصلوات يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، على أن تستمر القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والأحد.





واختتم بيان مطرانية المنيا، بأن يستمر العمل بهذا النظام حتى السبت ٣٠ يناير الجاري ليُعاد تقييم الوضع في ضوء المستجدات.





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وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وأضاف ان مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات ال16 المخصصة لاستقبال حالات كورونا وفضلوا العزل المنزلي ، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين والمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمتابعة المخالطين لهم، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.





وأشار إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ، ووزارة الصحة والسكان، بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المبادرة يتم تنفيذها من خلال ٤٥ فريق طبي، منهم ١٨ فريق متحرك يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٢٧ فريق ثابت.





وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على إعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.



