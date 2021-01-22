قائمة أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة الفريق ، استعدادا لمواجهة الزمالك، في الخامسة من عصر غدٍ السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصرى الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق الأسوانى كالآتى:





حراسة المرمى: طلعت الجبلاوي، عمر رضوان، خالد وليد





خط الدفاع: محمد العشرى، محمد جابر، محمود شبانه، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، عمرو الحلوانى، أحمد بلية





خط الوسط: هيثم الفيل، محمد خليفة، إسلام صالح، سالمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد، أحمد سعيد أوكا، أحمد الألفى





خط الهجوم: عمر الداحى، محمد أسامة، جون أفيرى، محمد جمال بيبو، عمرو ناصر، يوسف أسامة نبيه.





يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.



