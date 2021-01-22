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رياضة

قائمة أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:40 م
فريق اسوان
فريق اسوان
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كتب: رباب الهوارى
أعلن علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، في الخامسة من عصر غدٍ السبت، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق الأسوانى كالآتى:

حراسة المرمى: طلعت الجبلاوي، عمر رضوان، خالد وليد

خط الدفاع: محمد العشرى، محمد جابر، محمود شبانه، أحمد سالم صافى، أحمد صبحى، عمرو الحلوانى، أحمد بلية

خط الوسط: هيثم الفيل، محمد خليفة، إسلام صالح، سالمون منساه، أحمد صغيرى، أحمد خالد، أحمد سعيد أوكا، أحمد الألفى

خط الهجوم: عمر الداحى، محمد أسامة، جون أفيرى، محمد جمال بيبو، عمرو ناصر، يوسف أسامة نبيه.

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، المسحات الطبية التى أقرت اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة عودتها، بدلا من إختبار الـ"رابيد تيست" قبل موعد مباراة الجولة التاسعة بـ48 ساعة إستعدادا لملاقاة الزمالك غدا السبت على إستاد بتروسبورت الساعة الخامسة .
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