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محافظات

إزالة 4 مكامير فحم ضارة بالبيئة في دمياط

السبت 23/يناير/2021 - 11:24 ص
إزالة مكامير الفحم
إزالة مكامير الفحم
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زينب الزغبي
شن مجلس محلى مركز ومدينة دمياط برئاسة حازم حواس، رئيس مجلس مدينة ومركز دمياط، حملةً مكبرة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية. 

وأسفرت الحملة المُنفذة، عن إزالة 4 مكامير للفحم بمساحة 408 م٢ بقريتى العدلية والبستان التابعة للوحدة المحلية بالبستان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار إدارة البيئة لعمل المحاضر البيئية اللازمة.

تأتى حملات إزالة مكامير الفحم الضارة تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتنفيذ الإزالة تجاه مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.

ومن المقرر أن تستمر الحملات لإزالة مكامير الفحم الضارة صحيا وبيئا على صحة المواطن الدمياطى وصادر ضدهم قرارات إزالة فورية.


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