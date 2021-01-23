إزالة 4 مكامير فحم ضارة بالبيئة في دمياط





وأسفرت الحملة المُنفذة، عن إزالة 4 مكامير للفحم بمساحة 408 م٢ بقريتى العدلية والبستان التابعة للوحدة المحلية بالبستان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار إدارة البيئة لعمل المحاضر البيئية اللازمة.





تأتى حملات إزالة مكامير الفحم الضارة تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتنفيذ الإزالة تجاه مكامير الفحم المخالفة، والالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية.





ومن المقرر أن تستمر الحملات لإزالة مكامير الفحم الضارة صحيا وبيئا على صحة المواطن الدمياطى وصادر ضدهم قرارات إزالة فورية.

