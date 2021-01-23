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محافظات

رفع 1830 طن قمامة مخلفات من المقلب الرئيسي بـ ههيا في الشرقية

السبت 23/يناير/2021 - 12:22 م
رفع القمامة
رفع القمامة
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مسؤولي وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطه بمدينه ههيا لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وأكد محافظ الشرقية،ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

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وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوي المشرف العام على الحملات الميكانيكية والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 1830طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطه بمدينة ههيا بواقع (69) نقله على مدار تسعه أيام ، باستخدام (6) معدات (3سياره قلاب -2لودر-1تريلا) تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينه ههيا.

 

وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم رفع أكثر من (90%) من القمامة والمخلفات الموجودة بالنقطة الوسيطة بمدينه ههيا لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.

 

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد من التصدي لإقامة أحد  سرادقات العزاء بقريه الخيس بنطاق الوحده المحلية بالصوة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحليّة بقصاصين الشرق بفض سرادق عزاء بناحية قصاصين الشرق لمنع تجمعات المواطنين حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسه مركز ومدينه ديرب نجم بحملة لمتابعه إلتزام المقاهي والكافتريات بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا  ، وأسفرت الحملة عن ضبط  ( ٥٧ ) شيشة من ( ٥ ) مقاهي مخالفة بقرى طحا وصافور والمناصافور التابعين للوحدة المحلية بصافور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصًاعلي سلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا.

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