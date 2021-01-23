لمواجهة كورونا.. مصادرة 57 شيشة من مقاهٍ مخالفة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لمتابعة التزام المقاهي والكافتريات بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا، وأسفرت الحملة عن ضبط ٥٧ شيشة من ٥ مقاهٍ مخالفة بقرى طحا وصافور والمناصافور التابعين للوحدة المحلية بصافور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





اِقرأ أيضًا:

لمواجهة كورونا.. تكثيف أعمال التطهير بدور العبادة والمنشآت الحكومية بالشرقية





وأشار المحافظ إلى أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا.





وعلي جانب آخر، فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية، وتوعية جميع المواطنين العاملين والمترددين على المنشآت بضرورة ارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصا علي سلامة الجميع.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس، حيث قامت الوحدة المحلية بصفط زريق بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية مع التنبيه على اصطحاب كل مصلي بسجادة صلاة خاصة به والتنبيه بارتداء الكمامة الواقية وغلق المساجد مباشرة بعد انتهاء الصلاة.

كما قامت الوحدة المحلية بدبيج بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بارتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه أمام المصلين منعا لانتشار الفيروس ومراعاة وجود مسافة بينية مناسبة بين المصلين وفتح المسجد قبل أداء الصلاة بوقت قصير مع غلقه مباشرة بعد انتهاء الصلاة كما تم تطهير مبنى الوحدة المحلية بالكامل حيث تم رش مكاتب العاملين بالوحدة ورش الأسطح والأرضيات والأبواب والنوافذ ودورات المياه وكافة ملحقات الوحدة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال التعقيم والتطهير للمساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة والصلاوات الخمس مع التنبيه على المصلين بارتداء الكمامة الواقية عند الدخول للمساجد وغلق دورات المياه أمام المصلين منعا لانتشار العدوى ومراعاة المسافات البينية المناسبة بين المصلين.



