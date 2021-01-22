لمواجهة كورونا.. تكثيف أعمال التطهير بدور العبادة والمنشآت الحكومية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد ، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية ، وتوعية جميع المواطنين العاملين والمترددين على كافه المنشأت بضرورة إرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية والأبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصا علي سلامة الجميع.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحليه لتطهير وتعقيم المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس، حيث قامت الوحدة المحلية بصفط زريق بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية مع التنبيه على إصطحاب كل مصلي بسجادة صلاة خاصة به و التنبيه بارتداء الكمامة الواقية وغلق المساجد مباشرة بعد انتهاء الصلاة.

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كما قامت الوحدة المحلية بدبيج بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بارتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه امام المصلين منعا لإنتشار الفيروس ومراعاة وجود مسافة بينية مناسبة بين المصلين وفتح المسجد قبل أداء الصلاة بوقت قصير مع غلقه مباشرة بعد إنتهاء الصلاة كما تم تطهير مبنى الوحدة المحلية بالكامل حيث تم رش مكاتب العاملين بالوحدة ورش الاسطح والارضيات والابواب والنوافذ ودورات المياه وكافة ملحقات الوحدة.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بأعمال التعقيم والتطهير للمساجد قبل وبعد أداء صلاه الجمعه والصلاوات الخمس مع التنبيه على المصلين بارتداء الكمامة الواقية عند الدخول للمساجد وغلق دورات المياه امام المصلين منعا لانتشار العدوى ومراعاة المسافات البينية المناسبة بين المصلين.

كما قامت رئاسة المركز بأعمال التعقيم والتطهير لكل من ديوان عام مجلس مدينه بلبيس و الأسواق و مبني الوحدة المحلية بالعدلية و مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية ميت حبيب و ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف ومدرسة خميس للتعليم الأساسي بعرب البياضين ومدرسة الشهيد احمد العرايشي الثانوية المشتركةباولاد سيف ومبني الوحده المحليه البلاشون و مبني الوحده المحليه بكفر ايوب ووحده الشئون الاجتماعيه كفر أيوب ومكتب تموين كفر أيوب والجمعيه الزراعيه بكفر ايوب ووحده صيانه كفر أيوب و نقطة شرطة شبرا النخله و مبنى الوحدة المحلية شبرا النخله.

كما قامت رئاسة حى اول الزقازيق بحمله لرش وتطهير وتعقيم شارع مستشفى الحميات وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى ابو عميره وشارع مديريه الأمن لتقليل فرصه انتشار فيروس كورونا.