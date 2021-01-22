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محافظات

تغريم 30 مواطنا بالشرقية لعدم ارتداء الكمامة الواقية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

  شنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع قسم الاشغالات والإيرادات حمله لمتابعه التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية والوقائية  حرصا على صحة وسلامة الجميع من الاصابه بفيروس كورونا واسفرت الحمله عن تغريم 20 مواطن مبلغ 50 جنيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.


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كما قامت رئاسة مركز ومدينه الزقازيق بتغريم 10 مواطنين مبلغ 50 جنيه قيمه الغرامة المالية الفورية المقررة من رئاسه مجلس الوزراء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية داخل أحد الكافتريات بنطاق المركز  كما تم التنبيه علي صاحب الكافتريا بعدم السماح للمواطنين بالدخول جون ارتداء الكمامة الواقية حرصآ علي صحه وسلامه الجميع.

  

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينه الزقازيق من تشميع ٢ كافيتريا مخالفه وتوقيع الغرامة المالية الفورية 8 آلاف جنيها لعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازيه والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز من فض سرادق عزاء كبير مُقام بالمخالفه بقريه أبو حسين وتم تفريق المواطنين لمنع التجمعات حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

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