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محافظات

إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 17 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:39 م
إعدام طن أغذية فاسدة
إعدام طن أغذية فاسدة وغلق ١٧ منشأة غذائية مخالفة بالشرقية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالحسينية، والقنايات، وأولاد صقر، ومشتول السوق، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات وأولاد صقر ومشتول السوق.


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وأشار الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٧ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية منها ٧ بمركز أولاد صقر، و ٦ بمركز مشتول السوق، و ٣ بمركز الحسينية، ومنشأة بالقنايات، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام ٩٩٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٣٤٠ كجم بكفر صقر، و ٤٠٠ كجم بالقنايات، و ١٨٥ كجم بالحسينية، و ٧٠ كجم بمشتول السوق، وتم سحب ٧٤ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٩٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية والقنايات وأولاد صقر ومشتول السوق.

 

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

 

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية و الوحدة المحلية بسعود من فض سرادق للعزاء بناحية أبو زيان بنطاق الوحدة المحليه بسعود حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحده المحليه بأولاد سيف بمصادرة ٦ شيش  من مقهي مخالف بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بفض سرادق فرح بقريه العدليه لمنع تجمعات المواطنين تطبيقا للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وتمكن الجهاز التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق من فض فرح بقاعة افراح بطريق شرويده  كما تم فض عزاء بحي مبارك لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازيه ، كما تمكنت الأجهزة التنفيذيه من مصادرة ١٢شيشه من مقهي مخالف بقرية بني شبل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 17 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية
إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 17 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية
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