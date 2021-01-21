لن أسمح بتكسير الطرق مرة أخرى.. محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتوسعة منزل كوبري شرويده

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال رصف وتوسعة منزل كوبري شرويدة باتجاه منيا القمح بطول 700 متر ومتوسط عرض 7 : 8 امتار وبتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه وذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال الرصف والتجميل الجارية بالمدينة.

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق عن أعمال الرصف الجارية بمنزل الكوبري والتي تشمل حفر وتطهير وردم بالرمال ووضع طبقة اساس وطبقه رابطه وسطحية وعمل حاجز خرساني ودوران للخلف، لتسهيل حركة هبوط السيارات المتجهة إلى منيا القمح ومحافظات القاهرة الكبرى.





اقرأ أيضا:

محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح





شدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد لما يمثله الكوبري من محور مروري هام يساعد في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على توفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (الحرية – سعد زغلول – وجيه أباظه – المدرسة الثانوية – جمال عبد الناصر)، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ الأعمال، ويأتي ذلك إطار خطة التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة بكل المراكز والمدن والأحياء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف المحافظ محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة أعمال نقل مرافق الكهرباء والمياه والتنسيق مع مسؤولي شركه الغاز بإنهاء المتبقي لهم من أعمال حفر، قبل البدء في أعمال الرصف وانزال الأسفلت، مؤكدًا أنه لن يسمح بالإهدار في المال العام وتكسير الطرق مرة أخرى بعد الانتهاء من تطويرها.

كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء فورًا في عمل منصة جديدة تليق بتمثال الشهيد أحمد المنسي تماشيًا مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة.

شدد المحافظ على رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ ، وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن الأعمال الجاري تنفيذها بشوارع مدينة منيا القمح تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير للأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق وذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تقوم بها المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.





التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لمشاكلهم موجهًا رئيس المركز بتلبيتها فورًا، قائلًا: إن مدينة منيا القمح تشهد طفره في أعمال الرصف والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المدينة.