محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بمنيا القمح

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمتابعة نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.





بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (الحرية – سعد زغلول – وجيه أباظه – المدرسة الثانوية – جمال عبد الناصر ) ، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإزالة أي معوقات تعترض تنفيذ الأعمال ، ويأتي ذلك إطار خطة التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة بكافة المراكز والمدن والأحياء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





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كلف المحافظ محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة أعمال نقل مرافق الكهرباء والمياه والتنسيق مع مسؤولي شركه الغاز بإنهاء المتبقي لهم من أعمال حفر ، قبل البدء في أعمال الرصف وانزال الأسفلت، مؤكدًا أنه لن يسمح بالإهدار في المال العام وتكسير الطرق مرة أخرى بعد الإنتهاء من تطويرها.





كما وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالبدء فورًا في عمل منصة جديدة تليق بتمثال الشهيد أحمد المنسي تماشيًا مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المنطقة.





شدد المحافظ على رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ ، وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





أوضح محافظ الشرقية أن الأعمال الجاري تنفيذها بشوارع مدينة منيا القمح تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير للأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق وذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تقوم بها المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.





إلتقى المحافظ بالمواطنين واستمع لمشاكلهم موجهًا رئيس المركز بتلبيتها فورًا، قائلًا : أن مدينة منيا القمح تشهد طفره في أعمال الرصف والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المدينة.





كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى منيا القمح المركزي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بالنوبتجيات المحددة لهم ، والإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى وللمترددين على المستشفى ، وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.





بدء المحافظ جولتة بتفقد أقسام المستشفى للتأكد من إنتظام تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى ، مؤكدًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء.





كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى وذلك للوقوف على حالتها ، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الإحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.





شدد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بضرورة متابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.