محافظ الشرقية يتفقد مستشفى منيا القمح..تفاصيل

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى منيا القمح المركزي للتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بالنوبتجيات المحددة لهم ، والإطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى وللمترددين على المستشفى ، وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.





وبدا المحافظ جولته بتفقد أقسام المستشفى للتأكد من إنتظام تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى ، مؤكدًا على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ولمصابي فيروس كورونا لحين تماثلهم للشفاء.





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كما حرص محافظ الشرقية على تفقد شبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى وذلك للوقوف على حالتها ، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الإحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.





وشدد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بضرورة متابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.





وعلي جانب أخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم 305 لسنه 2021م بحظر إقامه الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة ويسمح بإقامتها بالأماكن المكشوفة ، وفقًا للمساحات والأعداد الآتي بيانها مع الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن ..





أقل من 75 متر وحتى 50 متر عدد الأفراد 20 فرد

أقل من 100 متر وحتى 79 متر عدد الأفراد 25 فرد

أقل من 150 متر وحتى 101 متر عدد الأفراد 40 فرد

أقل من 200 متر وحتى 151 متر عدد الأفراد 50 فرد

أقل من 250 متر وحتى 201 متر عدد الأفراد 65 فرد

أقل من 300 متر وحتي 251 متر عدد الأفراد 75فرد

أقل من 350 متر وحتي 301 متر عدد الأفراد 90 فرد

أقل من 400 متر وحتي 351 متر عدد الأفراد 100فرد

أقل من 450 متر وحتي 401 متر عدد الأفراد 115 فرد

أقل من 500 متر وحتي 451 متر عدد الأفراد 125فرد

أقل من 550 متر وحتي 501 متر عدد الأفراد 140 فرد

أقل من 600 متر وحتي 551 متر عدد الأفراد 150 فرد

أقل من 650 متر وحتي 601متر عدد الأفراد 165فرد

أقل من 700 متر وحتي 651 متر عدد الأفراد 175فرد

أقل من 750متر وحتي 701متر عدد الأفراد 190 فرد

المساحات الأكثر من 750متر عدد الأفراد لايتجاوز 200 فرد

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحليه (مراكز- مدن - أحياء - قرى) بالتنسيق مع الجهات المعنيه كلًا في نطاق إختصاصه بالتأكد من الالتزام بكافة التدابير الإحترازيه والإحتياطات الصحيه المقرره في هذا الشأن وفي حالة المخالفه يتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

كما قرر المحافظ إلزام صاحب المنشأة بوضع لافته مدون بها عدد العاملين والأعداد المسموح بها على مدخل الموقع طبقا لهذا القرار لمراجعته بصفه دورية من قبل المحافظة.





وكلف محافظ الشرقية إداره المتابعه الميدانيه بالتنسيق مع مديرية القوى العامله بمتابعه تنفيذ الإجراءات الإحترازيه وعرض تقرير أسبوعي بالموقف ، مؤكدًا على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.





وأشار المحافظ الي انه يأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى القانون رقم 154/2019 بشأن المحال العامة ،، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 /2020 .