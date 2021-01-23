المراكز التكنولوجية بالشرقية تتلقى 237 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء العشوائى للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 30% قيمة جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر يناير الجاري.





ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.





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وأشار محافظ الشرقية إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير الجاري، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأعلن أحمد الشريف، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه تم إستقبال ٢٣٧ ألفا و٢٦٨ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى اليوم، مشيرًا إلى أنه تم تحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري.





ولفت إلى أنه ما زال أهالي الشرقية يتوافدون على المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.





علي جانب آخر، فقد كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مسئولي وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة من النقطة الوسيطة بمدينه ههيا لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.





وأكد محافظ الشرقية ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوي، المشرف العام على الحملات الميكانيكية، والمهندس محمد صلاح، رئيس وحدة التدخل السريع، برفع 1830 طن قمامة ومخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة ههيا بواقع 69 نقلة على مدار تسعة أيام، باستخدام 6 معدات "3 سيارات قلاب - 2 لودر - 1 تريلا" تابعة لوحدة التدخل السريع ومدينة ههيا.





وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد صلاح أنه تم رفع أكثر من 90% من القمامة والمخلفات الموجودة بالنقطة الوسيطة بمدينة ههيا لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.