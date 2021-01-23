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أخبار العالم

الشرطة الروسية تلقي القبض على زوجة المعارض نافالني

السبت 23/يناير/2021 - 02:38 م
زوجة المعارض الروسي
زوجة المعارض الروسي
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شريف سيد
ألقت الشرطة الروسية، اليوم السبت، القبض على يوليا نافالنايا، زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني، من العاصمة موسكو. 

وألقت الشرطة الروسية، اليوم السبت، القبض على 350 شخصا من أنصار المعارض الروسي نافالني من شوارع العاصمة موسكو. 

وتشهد شوارع العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات من قبل أنصار المعارض الروسي المحبوس، أليكسي نافالني. 

وقدرت وكالة "رويترز" للأنباء المشاركين في التظاهرات بـ10 آلاف متظاهر، مؤيدين للمعارض نافالني، الذي دعاهم إلى التظاهر في شوارع موسكو. 

واعتقلت قوات الأمن الروسية عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

فيما ذكرت مواقع مراقبة الإنترنت، أن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في روسيا تواجه صعوبات بالغة في الوقت الحالي بسبب التشويش من السلطات. 

وبدأت مناوشات ومشاجرات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين نزلوا في شوارع العاصمة موسكو. 

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