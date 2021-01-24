مسحة طبية للاعبي الأهلي اليوم

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.





ويجري لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش والذي سيحدد موقف عدد من اللاعبين وظهورهم في قائمة الفريق الأحمر من عدمه.





وكان الجهاز الفني قد منح لاعبيه راحة 48 ساعة سلبية للإستشفاء من ضغط المباريات وتجنبًا للإجهاد.



