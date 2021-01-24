ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التدخل التركي مستمر.. أردوغان ومساعدوه يبحثون سياسة جديدة في سوريا وليبيا وشرق المتوسط

الأحد 24/يناير/2021 - 01:21 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اجتماعا مع كبار مساعديه بالقصر الرئاسي "وحيد الدين"، في اسطنبول، لبحث سياسة تركيا في سوريا وشرق المتوسط.


ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قالت الرئاسة التركية، في بيان لها: "تم تقييم وضع السياسة الخارجية الحالي في العديد من الملفات بدءا من العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة، وصولا إلى التطورات الدولية".


وأوضحت وكالة الأنباء التركية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية ووزير الدفاع، جاء "لتقييم السياسة الخارجية".


وتناول"المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها ملفات سوريا وشرق المتوسط، وليبيا، وإقليم قره باغ، وسبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".


وأكد بيان الرئاسة التركية أن أنقرة "ستواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة تأثيرها وحماية مصالحها وتعزيز سمعتها في السياسة الخارجية، كما هو الحال في جميع المجالات، عبر الدبلوماسية والحوار".


وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة مستعدة للحوار مع اليونان لتعزيز منطقة السلام بمنطقة شرقي البحر المتوسط. 


وتستأنف تركيا واليونان غدا، الاثنين، في إسطنبول جولات المحادثات الاستكشافية بعقد الجولة 61 من هذه المحادثات لمناقشة الملفات الخلافية في البحر المتوسط وبحر إيجة، بعد حوالي 5 سنوات من التوقف منذ عقد الجولة السابقة في أثينا في مارس 2016. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جُبن نظام تركيا مع شعبه.. أردوغان يلعب مع أمريكا وأوروبا لعبة شد الحبل

تركيا تتقدم بعرض مغرٍ لـ اليونان.. هل أرهقتها العقوبات؟

بعد تعليقها 4 سنوات.. تركيا واليونان تعلنان استئناف المفاوضات الحدودية

أحلام اليقظة.. تركيا: نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بنائه

قبل يوم من بدء المفاوضات مع أوروبا.. تركيا تحاول إظهار «نوايا حسنة»

ترشيحاتنا

سيدة تطعن زوجها بسبب صورة مع فتاة.. واكتشفت الصدمة

الدوري السعودي.. موعد مباراة الاتحاد ضد النصر والقنوات الناقلة

منخفض جوي واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة

احذر .. 5000 جنيه غرامة السير عكس الاتجاه فى قانون المرور الجديد

للعاملين بالمشيخة فقط.. الأزهر يقرر العمل 5 أيام أسبوعيا والسبت إجازة

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021 في مصر

يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي .. ما لا تعرفه عن السيارة التى ظهرت مع العندليب | صور

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة