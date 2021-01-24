التدخل التركي مستمر.. أردوغان ومساعدوه يبحثون سياسة جديدة في سوريا وليبيا وشرق المتوسط

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اجتماعا مع كبار مساعديه بالقصر الرئاسي "وحيد الدين"، في اسطنبول، لبحث سياسة تركيا في سوريا وشرق المتوسط.









ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قالت الرئاسة التركية، في بيان لها: "تم تقييم وضع السياسة الخارجية الحالي في العديد من الملفات بدءا من العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة، وصولا إلى التطورات الدولية".









وأوضحت وكالة الأنباء التركية أن الاجتماع، الذي حضره وزير الخارجية ووزير الدفاع، جاء "لتقييم السياسة الخارجية".









وتناول"المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها ملفات سوريا وشرق المتوسط، وليبيا، وإقليم قره باغ، وسبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي".









وأكد بيان الرئاسة التركية أن أنقرة "ستواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة تأثيرها وحماية مصالحها وتعزيز سمعتها في السياسة الخارجية، كما هو الحال في جميع المجالات، عبر الدبلوماسية والحوار".









وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة مستعدة للحوار مع اليونان لتعزيز منطقة السلام بمنطقة شرقي البحر المتوسط.







