الصحة: لا توجد دولة في العالم لديها مخزون يكفي الشعب بأكمله من لقاح كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، إنه تم البدء بتطعيم الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول من مستشفى عزل أبو خليفة بالاسماعيلية، وسوف نستكمل المستشفيات الجامعية والشرطة والجيش.





وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو عبد الحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن الخطوة التالية ستكون كبار السن والفئات الاولى بالرعاية، وهذا مرتبط بالدفعات التي يتم توريدها من لقاح كورونا.





وأشار إلى أن الدفعة الأولى كانت 50 ألف جرعة لقاح، ولن نعطي الجرعة الأولى لمواطن ليس لدينا الجرعة الثانية له، لأن ما يفصل بينهما 21 يوما، ولا يوجد أي دولة في العالم لديها مخزون يكفي الشعب بأكمله، والجميع يعتمد على التوريدات.



