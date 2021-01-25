أهالي يوسف معوض بالبحيرة يستغيثون من التعديات على الطريق الرئيسي.. فيديو

استغاث عدد كبير من اهالي عزبة يوسف معوض "أبوخطوة" التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة، من تعدي عدد من أصحاب الأراضي الزراعية على الطريق الرئيسي للعزبة الوقع على ضفتي ترعة البحيرة الغربية الشهير بترعة "معوض".





وكشف الأهالي ان الطريق يبلغ مساحته اكثر من 6 متر من الناحية الغربية للترعة و3 متر من الناحية الأخرى، ليصل إجمالي الطريق بالترعة ل 12 متر تم التعدي عليهم من أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة له لمدة 20 عاما.





وكشف الأهالي انهم تقدموا ببلاغات عديدة للمسؤولين بمجلس قرية سنهور ومجلس المدينة والمحافظة والزراعة دون أي استجابة رغم وجود المستند الرسمي لدي الأهالي وهى الخريطة القديمة للعزبة والتي توضح الطريق بصورة دقيقة.





وأضاف أحد الأهالي ان الطريق لم يعد موجود بسبب أصحاب الأراضي الزراعية وتحول الترعة الزراعية به لمستنقع للقاذورات والحيوانات الضارة.





وطالب الأهالي مجلس الوزراء بالتدخل لإنقاذ الطريق من المعتدين عليه وتبطين الترعة، لاستفادة أصحاب الأراضي الزراعية المجاورة بها.





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