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رياضة

اليوم.. لاعبو الاتحاد السكندري يخضعون لمسحة كورونا استعدادا للمحلة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:05 ص
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
يخضع لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني والطبي والإداري لمسحة كورونا اليوم، للاطمئنان عليهم قبل مواقعة المحلة المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري .

وطلب حسام حسن من الجهاز الطبي بضرورة تجهيز اللاعبين العائدين من كورونا ودخولهم في فورمه المباريات .

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري علي عقد اجتماع مع لاعبي الفريق عقب تاجيل لقاء مصر المقاصة لرفع الروح المعنوبة للاعبين.

وقرر حسام حسن الغاء التدريبات اليومية ومنح الفريق راحة غدا علي ان يتم استئناف التدريبات يوم السبت المقبل.

جاء ذلك عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للفريق والتي اكدت اصابه ١٢ لاعبا بالاضافة الي ٤ من عناصر الجهاز الفني.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى و نادى مصر المقاصة في إطار مباريات الأسبوع التاسع و التي كان من المقرر إقامتها بعد غدًا السبت 23 يناير2021 بإستاد المقاولون العرب .

لتقام يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021 بإستاد المقاولون العرب في تمام الثانية و النصف عصرًا ، و ذلك نظرًا لإيجابية ( 6 ) ستة مسحات جديدة بين صفوف لاعبى الفريق.

بالإضافة إلى أستمرار إصابة ( 6 ) ستة لاعبين أيضًا بالفريق ليصل إجمالي اللاعبين المصابين بصفوف فريق الاتحاد السكندرى اللذين ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم ( 12 ) اثنا عشر لاعبًا بالإضافة إلى ( 4 ) حالات إيجابية بين صفوف الجهاز الفني.
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