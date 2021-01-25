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برلمان

وكيل مجلس النواب يحيل بيان وزير القوى العاملة للجان المختصة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:44 م
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة، للجان المختصة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، لعرضه على المجلس.

جاء ذلك بعدما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيرسل الردّ على ملاحظات الأعضاء مكتوبة الأحد المقبل. 

وشهدت الجلسة بعض الملاحظات على بيان الوزير، وتركزت في أهمية المطالبة بالاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة.

ووجّه عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبًا بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة. 
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