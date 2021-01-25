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ديني

لمن يصوم الاثنين والخميس.. الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب ناسيا.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:10 م
لمن يصوم الإثنين
لمن يصوم الإثنين والخميس.. الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "أنا أصوم الإثنين والخميس، فهل إذا أكلت سهوا أكمل الصوم أم أفطر؟.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه يجوز لمن أكل ناسيا أو شرب في صوم التطوع أو النافلة، أن يكمل صومه ولا يفطر، مستشهدا بحديث النبي الكريم الذي يقول فيه "من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

وأشار إلى أن بعض الناس يفهم خطأ أن هذا الحكم متعلق بالفريضة فقط، ولكن هذا يجوز في الفريضة أو النافلة، ولذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه.

وناشد عاشور، الصائمين المتطوعين، أن يدعوا لمصر أثناء الإفطار أن يعم عليها الأمن والأمان وتتجاوز جائحة كورونا بسلام.

فضل صيام الاثنين والخميس
يتضح فضل صيام يومي الاثنين والخميس في أن الأعمال فيهما تُعرض على الله -تعالى-، كما ثبت ذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تُعْرَضُ الأعْمالُ في كُلِّ يَومِ خَمِيسٍ واثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في ذلكَ اليَومِ، لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا، إلَّا امْرَءًا كانَتْ بيْنَهُ وبيْنَ أخِيهِ شَحْناءُ، فيُقالُ: ارْكُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا، ارْكُوا هَذَيْنِ حتَّى يَصْطَلِحا».

كما حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- على صيامهما كما ورد عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-: «يا رسولَ اللَّهِ! إنَّكَ تَصومُ حتَّى لا تَكادَ تُفطرُ، وتُفطرُ حتَّى لا تَكادَ أن تَصومَ! إلَّا يَومَينِ إن دَخلا في صيامِكَ وإلَّا صُمتَهُما، قالَ: أيُّ يومينِ؟ قُلتُ: يومَ الاثنينِ ويومَ الخَميسِ، قالَ: ذانِكَ يومانِ تُعرَضُ فيهما الأَعمالُ على ربِّ العالمينَ، فأحبُّ أن يُعرَضَ عمَلي وأَنا صائمٌ»؛ لذلك يجدر بالمسلم صيام يومَي الاثنين والخميس؛ تأسِّيًا برسول الله -صلّى الله عيه وسلّم-، واتِّباعًا لسُنته.

وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: «أنَّ رَجلًا سأَلَ عائشةَ عنِ الصيامِ، فقالت: إنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان يصومُ شَعبانَ، وكان يتَحَرَّى صيامَ يومِ الخَميسِ والاثنَيْنِ»، مما يدل على حرص الرسول -عليه الصلاة والسلام- على صيام هذين اليومين، ويُراد بالتحري: القَصد، وطلب أفضل الشيء، والبحث عنه، ومن الحكم المُترتبة على صيام يومي الاثنين والخميس استحسان رفع الأعمال إلى الله -سبحانه- حال الصيام؛ فالملائكة تُظهر أعمال العباد، وترفعها إلى الله -تعالى-؛ لتكون أعمالهم شاهدةً عليهم يوم القيامة، قال -تعالى-: « اقرَأ كِتابَكَ كَفى بِنَفسِكَ اليَومَ عَلَيكَ حَسيبًا». 

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