توماس توخيل مديرًا فنيًا لتشيلسي خلفًا لـ لامبارد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعيين الألماني توماس توخيل مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لفرانك لامبارد والذي أعلنت إدارة البلوز عن إقالتها له ،و

الاستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج.





وأصدر تشيلسي بيانًا رسميًا منذ قليل للإعلان عن تعيين توماس توخيل في منصب مدرب البلوز.





وأوضح تشيلسي في بيانه أن توخيل وقع عقدًا ساريًا في ستامفورد بريدج لمدة 18 شهرًا مع وجود خيار التمديد.



