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أخبار العالم

بايدن يجري أول اتصال بأمين حلف الناتو.. ودعوة للتعاون الأمني

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:17 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بأمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج.

ووفقًا لشبكة "العربية"، بحث بايدن مع أمين حلف الناتو، ملفات العراق وأفغانستان وروسيا، مشددًا على التزام الولايات المتحدة بالتعاون الأمني عبر الأطلسي.

يذكر أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج قال في تغريدة في ختام عشاء عمل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عشية تنصيب بايدن: "نتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، أجريا اليوم الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما، حيث أكدا ارتياحهما بالتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة "ستارت 3".

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، فقال بايدن لبوتين إن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا ضد "العدوان" الروسي.

وأعرب بايدن عن رفضه لأنشطة التجسس الخبيثة التي تقوم بها روسيا في الولايات المتحدة.
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