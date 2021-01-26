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برلمان

نائب الشيوخ: على أعضاء الكونجرس الكف عن المزايدة والاهتمام بشئون بلادهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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القسم السياسي
عبر النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، عن استيائه الشديد من تصريحات أحد نواب الكونجرس الأمريكي والتدخل في شؤون مصر الداخلية، مطالبا أن يهتموا بشؤون بلادهم الداخلية، بعدما جرى وعاينه العالم على مدار الأيام الماضية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، خلال تصريحات  له اليوم، على رفضه التام لتصريحات نواب الكونجرس الأمريكي، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع في الداخل المصري، موضحا أن مصر تعلي من شأن حقوق الإنسان وهناك سيادة للقانون وعدم التدخل في أحكام القضاء، كما أن هناك حرص من جانب مصر للعمل على تعزيز الاستقرار في مصر والاقليم، بالنظر الى اضطرابات وعمليات اقتتال شديدة وحروب أهلية في العديد من دول المنطقة.

وأضاف محسن، ان ليس من حق عضو من النواب لدولة التدخل فى شئون دولة اخرى، مشيرا الي ان أعضاء المجالس النيابية انتخبتهم الشعوب للدفاع عن قضايا وطنهم وحقوق شعبهم مطالبا نائب "الكونجرس الأمريكي" الاهتمام بمشاكل شعبه الذى انتخبه بعيدا عن الشأن المصرى.

وواصل عضو مجلس الشيوخ أن مصر ترفض في المطلق التدخل في شؤونها كما هى لا تتدخل في شؤون أي أحد آخر، لايوجد عندنا مصطلح المعتقل السياسى من الأساس، فهو يستخدم للمتاجرة في البيانات ، وشدد قائلا " عندنا لا يوجد معتقلين سياسين ، ولكن هي قضاية تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابه العامه وحكم المحاكم  وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأى اعتبارات سياسية.

و قال محسن لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء الذين يحاولون التدخل في شؤوننا.
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