حكم نهائي بمعاقبة مدير الطرق بالمنوفية .. نشر إعلانات مديح لرؤسائه

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها نهائيا في القضية رقم 102 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية بعقوبة التنبيه، بسبب نشر إعلانات لمدح وتهنئة القيادات بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الوزراء.





وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بعد موافقة النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.





واكدت النيابة أن الحكم جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات





وكانت المحكمة أكدت عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن علي ، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بوصفه رئيس مجلس إدارة مشروع وحدة الرصف خلال عامي 2016 و 2017 لم يلتزم بأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لقانون الخدمة المدنية خارجًا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي





وتبين من أوراق القضية أن المخالف قام بنشر إعلانات تنطوي على مدح وتهنئة القيادات بالمناسبات المختلفة بجريدة أنباء الشرق الأوسط قيمتها تجاوزت 30 الف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 132 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والمادة رقم 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2015





وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة المنوفية في 5 فبراير 2019 مرفق به مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الإعلانات التي قامت مديرية الطرق والنقل بنشرها بجريدة الشرق الأوسط عن مشروع وحدة الرصف





وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للرقابة المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم نشر ثلاثة إعلانات تنطوي على مفردات مؤداها الإعلان عن إسلوب عمل مدير مديرية الطرق بالمنوفية بلغت تكلفة نشرها 30 الف جنيهًا بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها