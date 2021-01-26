ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حكم نهائي بمعاقبة مدير الطرق بالمنوفية .. نشر إعلانات مديح لرؤسائه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:26 م
صدى البلد
Advertisements
جودت عيد
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها نهائيا في القضية رقم 102 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنوفية بعقوبة التنبيه، بسبب نشر إعلانات لمدح وتهنئة القيادات بالمخالفة للقانون وقرارات رئيس الوزراء. 

وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بعد موافقة  النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. 

واكدت النيابة أن الحكم  جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات

وكانت المحكمة  أكدت عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن علي ، مدير مديرية الطرق والنقل بالمنوفية بوصفه رئيس مجلس إدارة مشروع وحدة الرصف خلال عامي 2016 و 2017 لم يلتزم بأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لقانون الخدمة المدنية خارجًا بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي

وتبين من أوراق القضية أن المخالف قام بنشر إعلانات تنطوي على مدح وتهنئة القيادات بالمناسبات المختلفة بجريدة أنباء الشرق الأوسط قيمتها تجاوزت 30 الف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 132 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والمادة رقم 9 من قرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2015

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة المنوفية في 5 فبراير 2019 مرفق به مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الإعلانات التي قامت مديرية الطرق والنقل بنشرها بجريدة الشرق الأوسط عن مشروع وحدة الرصف

وتضمنت مذكرة الإدارة العامة للرقابة المالية بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم نشر ثلاثة إعلانات تنطوي على مفردات مؤداها الإعلان عن إسلوب عمل مدير مديرية الطرق بالمنوفية بلغت تكلفة نشرها 30 الف جنيهًا بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجازاة مسئول الإدارة القانونية بجامعة بنها.. وإحالة 3 محامين إلى المحاكمة.. أهملوا في عملهم

تزوير فواتير.. عقوبات تأديبية ضد مسئولين بالمركزي للمحاسبات

إحالة مدير الطب البيطري بالجيزة للمحاكمة

11 مليون جنيه مديونية.. الأهلي يتسبب في مجازاة ٥ مسئولين باستاد القاهرة

عقوبات تأديبية ضد 11 مسئولا بالجمارك تقاضوا مبالغ مالية دون حق

التأديبية العليا تجازي ٩ مسئولين بالثروة السمكية بدمياط

ترشيحاتنا

أول دولة أوروبية تسجل 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

مؤمن أم مرتد.. محطات في حياة المذيع الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق المسيحية

نشاط رياح يزيد إحساس البرودة.. الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة التقلبات الجوية

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

حادث مروع.. تشييع جثمان طبيبة ووالديها وطفلها في الدقهلية

موقف محمد هاني من مباراة الدحيل القطري بمونديال العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021