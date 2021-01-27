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فن

هنا الزاهد رفقة عائلتها.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:59 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة  من  خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت هنا الزاهد رفقة زوجها احمد فهمي  و شقيقتيها، وعلقت علي الصورة : "عائلتي". 

يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.
هنا الزاهد رفقة عائلتها.. شاهد
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