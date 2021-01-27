تعرف على أهمية مبادرة "شتي في مصر" لدعم السياحة

قال على غنيم ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن مبادرة " شتى فى مصر " ، مهمة جدا ومؤثرة للمواطن المصرى داخل مصر وخارجها .
وأضاف " غنيم " ، خلال حواره ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن الدعاية الخاصة بمبادرة شتى فى مصر يستفاد منها المواطن الأجنبى أيضًا .
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن المبادرة تشمل كافة المناطق السياحية فى مصر بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها .
وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مبادرة شتى فى مصر دفعه كبيرة للدعم بمستوى السياحة فى مصر والارتقاء بها من جديد.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المبادرة تساعد على تعويض المنشآت السياحية التى تم إغلاقها الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ومحاولة لاستمرارها.