تعرف على أهمية مبادرة "شتي في مصر" لدعم السياحة

قال على غنيم ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن مبادرة " شتى فى مصر " ، مهمة جدا ومؤثرة للمواطن المصرى داخل مصر وخارجها .





وأضاف " غنيم " ، خلال حواره ببرنامج صباح الورد ، المذاع على فضائية تن ، أن الدعاية الخاصة بمبادرة شتى فى مصر يستفاد منها المواطن الأجنبى أيضًا .





وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن المبادرة تشمل كافة المناطق السياحية فى مصر بالأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة وغيرها .





وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن مبادرة شتى فى مصر دفعه كبيرة للدعم بمستوى السياحة فى مصر والارتقاء بها من جديد.



