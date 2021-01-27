تأهيل وتبطين ترعة سد العين بمركز فاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال التأهيل والتبطين الجارية بترعة سد العين بمركز فاقوس، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتماما كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.





وبحسب بيان، الأربعاء، شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.





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ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية انه جاري تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين عدد 30 ترعه بنطاق مركز فاقوس بإجمالي أطوال 90 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وذلك في اطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة ولتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن الاعمال الجاري تنفيذها بترعه سد العين والبالغ طولها 3.32 كم والتي تأخذ مياهها من ترعه الحاج عمر لتخدم زمام 1000 فدان وبتكلفة مليون و 357 الف جنيه تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والمريول ، لافتًا إلي أن المشروع يساهم في الحفاظ علي المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حيث يعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة





وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء والجهات ذات الصله ، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية للحد من إنتشار الفيروس ، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري ، و التي استطاعت تنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بمشاركة الجهاز التنفيذي ، وذلك للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.





ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت في الفترة من 1 يناير إلي 21 يناير 2021م بتنفيذ 2816 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 476 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و 40 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات و 66 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة و 38 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع و 32 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة و67 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور و 379 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر و1718 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية ، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد علي إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.





وأشار الي انه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائي والفيروسات ومنع انتشارها وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.