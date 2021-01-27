صحة الشرقية: غلق ٥٦٥ منشأة طبية خاصة مخالفة خلال 2020

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه ف إطار المتابعة المكثفة والرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظًا علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية فقد قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مكثفة علي المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٠.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق ٥٦٥ منشآة طبية خاصة مخالفة، كما تم تحرير ٥٣٠ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، وتم فحص عدد ١١٠ شكوي والرد عليها.

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وأشار "مسعود" الي انه تم إصدار الترخيص لـ ٣٤٨ منشآت الخاصة منها " ٢١٢ عيادة طبية، ٧٣ عيادة أسنان، ١٣ مركز طبي، ٨ عيادات تخصصية، ٢٤ معمل تحاليل طبية، ١٧ مركز علاج طبيعي، مستشفي خاصة ".

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الطبية الخاصة، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدما الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وأعضاء برلمان شباب الشرقية، بالمرور علي مستشفي فاقوس النموذجي، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمواطنين المترددين علي المستشفي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم بروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

قام المحافظ يرافقه وكيل الوزارة، بالمرور علي الصيدلية الرئيسية، لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وقام بمراجعة تاريخ صلاحية الأدوية المتواجدة، مشددًا على ضرورة توافر كافة أصناف الأدوية اللازمة للمرضى مع مراعاة حفظها بطريقة جيدة.

كما تم المرور علي بنك الدم التجميعي، وأطلع وكيل الوزارة معالي محافظ الشرقية علي آلية عمل بنك الدم، وطرق تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لمرضى الكلى وجميع الحالات المرضية بأقسام المستشفي المختلفة، كما اطمأن المحافظ من مسئول المعمل على الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في سحب العينات وإجراء التحاليل الطبية للحفاظ علي سلامة المرضي.

وتم تفقد سير العمل بقسم الكلي الصناعي، والذي يضم ٥٧ ماكينة تعمل على مدار الأسبوع، لتقديم خدمة الغسيل الكلوي لعدد ١٧٨ مريض، وتم الإستماع إلي المرضي، والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمة الصحية والعلاجية المقدمه لهم ، مؤكدا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة للحفاظ على أرواح المرضي.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شبكة الغازات "الأكسجين" بالمستشفى ، وذلك للوقوف علي حالتها، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الاكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها