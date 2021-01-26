لمواجهة كورونا .. حملة مكبرة لتطهير وتعقيم قرى الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة .. صور

شنت رئاسة الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،اليوم، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع عدد من قري الوحدة المحلية ومن بينها قريتي "شنبارة وأبو نجاح".

أكدت المحاسب "أمل كمال" رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة أنه تنفيذا لتوجيهات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشأت الهامة والحيوية بمختلف قري المركز فقد تم شن حملة تطهير وتعقم مكبرة جابت عدد من القرى التابعة لرئاسة الوحدة.

وأضافت "أمل كمال" أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم بإستخدام معدات رئاسة الوحدة بالتنسيق مع المجتمع المدني ومديرية الزراعة وتم تعقيم عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بقري "شنبارة وأبونجاح" وجار استكمال أعمال التطهير والتعقيم.

وعلي جانب آخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد ، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية ، وتوعية جميع المواطنين العاملين والمترددين على كافة المنشآت بضرورة ارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصا علي سلامة الجميع.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات تطهير مكبرة بنطاق المركز والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد حيث قامت الوحدة المحلية بصفط زريق بشن حملة تطهير بجميع المساجد بالقرى التابعة للوحدة المحلية مع التنبيه على اصطحاب كل مصلي بسجادة صلاة خاصة به و التنبيه بارتداء الكمامة الواقية وغلق المساجد مباشرة بعد انتهاء الصلاة ،، كما قامت الوحدة المحلية بدبيج بتطهير المساجد مع التنبيه بالإلتزام بارتداء الكمامة الواقية وغلق دورات المياه امام المصلين منعا لإنتشار الفيروس ومراعاة وجود مسافة بينية مناسبة بين المصلين وفتح المسجد قبل أداء الصلاة بوقت قصير مع غلقه مباشرة بعد إنتهاء الصلاة كما تم تطهير مبنى الوحدة المحلية بالكامل، حيث تم رش مكاتب العاملين بالوحدة ورش الاسطح والارضيات والابواب والنوافذ ودورات المياه وكافة ملحقات الوحدة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بأعمال التعقيم والتطهير للمساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة والصلوات الخمس مع التنبيه على المصلين بارتداء الكمامة الواقية عند الدخول للمسجد وغلق دورات المياه أمام المصلين منعا لانتشار العدوى ومراعاة المسافات البينية المناسبة بين المصلين.

كما قامت رئاسة المركز بأعمال التعقيم والتطهير لكل من :- ديوان عام مجلس مدينة بلبيس و الأسواق و مبني الوحدة المحلية بالعدلية و مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية ميت حبيب و ديوان عام الوحدة المحلية بأولاد سيف ومدرسة خميس للتعليم الأساسي بعرب البياضين ومدرسة الشهيد احمد العرايشي الثانوية المشتركة باولاد سيف ومبني الوحدة المحلية البلاشون و مبني الوحدة المحلية بكفر ايوب ووحده الشئون الاجتماعيه كفر أيوب ومكتب تموين كفر أيوب والجمعيه الزراعيه بكفر ايوب ووحدة صيانة كفر أيوب و نقطة شرطة شبرا النخله و مبنى الوحدة المحلية شبرا النخله.