صيدلة عين شمس: الدراسة بالكلية تعتمد علي المراجع العلمية وليس الكتب الدراسية

قالت الدكتورة أمانى أسامة وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، ان طبيعة الدراسة بالكلية عملية لا تعتمد علي كتب مطبوعة أو إلكترونية ، لكن الطلاب تعتمد بشكل أكبر علي المراجع التي تتوفر لهم داخل المكتبات الخاصة بالكلية او عبر الانترنت.









وأوضحت " أسامة " خلال تصريحتها لـ موقع " صدى البلد " ، أن الكلية لا تقيد الطلاب بمراجع معينة ولكن تطرح البحث للطلاب ، مشيرة الى أنه منذ أن بدأت أزمة كورونا تم رفع كافة المحاضرات والمقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونة تسهيلًا علي الطلاب، مشيرا الى أن المراجع تتوفر عبر بنوك المعرفة المتاحة عبر الانترت .





يذكر ان الدكتورة أماني أسامة وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة لها ، قالت إن الكلية تتخذ كافة التدابير الوقائية لبدء الإستعدادات لإختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول من هذا العام .





وأوضحت "أسامة "، خلال تصريحتها سابقة ، لـموقع صدى البلد، أنه وفقًا لقرار المجلس الاعلي للجامعات يتم إعلان جداول إختبارات في يوم الأثنين القادم من بداية شهر فبراير عبر الصفحة الرسمية للكلية علي مواقع التواصل الإجتماعى منعًا لتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعى .



